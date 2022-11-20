الدفاع التركية تعلن تصفية عدد كبير من قيادات وعناصر “العمال الكردستاني” في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 89 موقعا وتحييد عدد كبير من المسلحين، بينهم قيادات من حزب العمال الكردستاني في عملية “المخلب السيف” الجوية شمالي سوريا والعراق.

وأكدت الدفاع التركية في بيانها “بدء عملية “المخلب السيف” الجوية في إطار استراتيجية تجفيف منابع الإرهاب، وتأمين الحدود التركية ومنع الهجمات الإرهابية من شمالي سوريا والعراق التي تستهدف الشعب وقوات الأمن التركي”.

وجاء في البيان أن “عملية المخلب-السيف الجوية حققت نجاحا ضد المواقع التي يتخذها الإرهابيون قواعد لتنفيذ هجماتهم ضد تركيا”.

وأشار إلى أن العملية استهدفت “مواقع الإرهابيين في جبال قنديل وآسوس وهاكورك شمالي العراق وعين العرب وتل رفعت والمالكية والجزيرة شمالي سوريا”.

وأكدت الوزرة التركية في بيانها “تدمير 89 موقعا للإرهابين بينها ملاجئ ومغارات وخنادق ومستودعات ذخيرة ومقرات ومعسكرات تدريب”.

وذكرت أن “من بين الإرهابيين الذين تم تحييدهم قياديون في التنظيمات الإرهابية”.

وبين أن كافة المقاتلات التركية استخدمت ذخيرة تركية وأنها عادت لقواعدها سالمة.

وشددت على أن “القوات المسلحة التركية ستواصل عملياتها بكل حزم حتى القضاء على آخر إرهابي يهدد أمن تركيا وشعبها”.

وفجر الأحد أعلنت الدفاع التركية شن قواتها عملية “المخلب-السيف” الجوية ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية شمالي العراق وسوريا.

وقالت إن “العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس”.

المصدر: وكالة الاناضول