عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين، ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في مدن الضفة المحتلة.

واندلعت مواجهات في بلدة بيت دجن شرق نابلس، أصيب خلالها 23 مواطنًا بالاختناق بالغاز السام وطفل بقنبلة غاز في البطن.

وأصيب 5 مواطنين بالاختناق، بينهم صحفي، خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح في بلدة بيتا، وتعرض طاقم الهلال الأحمر للاستهداف بقنابل الغاز.

وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة بمحيط جبل صبيح، وانطلقت بعدها مسيرة رافضة للبؤرة الاستيطانية “إفيتار”، تخللها مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية بكثافة في محاولة لإرباك وتضليل الاحتلال وقناصته من استهداف الشبان الثائرين.

وفي قلقيلية، أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، كما اندلعت مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وفي سلفيت، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنيه في بلدة كفر الديك وبروقين غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال اقتحموا منطقة الخلايل بين بلدة بروقين وكفر الديك غرب سلفيت وشرعوا بزراعة أشجار وإقامة بيوت متنقلة “بركسات” في المنطقة، وتصدى لهم أهالي المنطقة.

وفي طولكرم، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحم حرم جامعة فلسطين التقنية خضوري من جهتها الغربية وتمركز عند مدخلها الرئيسي.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

المصدر: فلسطين اليوم