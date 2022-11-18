تعميم للموظفين من رئاسة مجلس الوزراء.. ماذا تضمن؟

اصدرت رئاسةُ مجلسِ الوزراء تعميماً طلبت فيه من جميعِ الموظفين والعاملين في الاداراتِ والمؤسساتِ العامة الالتزامَ بجميعِ الموجباتِ الوظيفيةِ التي تفرضُها القوانينُ والأنظمةُ المرعيةُ الإجراءِ بعدَ نشرِ قانون ِالموازنة العامة.

وقال التعميم إن قانو الموازنة “نصَ على إعطاءِ زيادةٍ قدرُها شهرانِ اضافيانِ على الراتبِ الاساسي للموظف”، وتابع “ذلك حرصاً على اعادةِ دفعِ عجلةِ الإنتاجِ وتأميناً لحسنِ سيرِ المرافقِ العامةِ بانتظام”.

وطلبَ التعميمُ من الدوائرِ المختصةِ في وزارة المالية الإلتزامَ بدفعِ المستحقاتِ المتوجبةِ للموظفين من دونِ ابطاءٍ أو تأخير.

المصدر: قناة المنار