تعميم للموظفين من رئاسة مجلس الوزراء.. ماذا تضمن؟ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 18 2022 - 17:40

تعميم للموظفين من رئاسة مجلس الوزراء.. ماذا تضمن؟

منذ 2 ساعة 18 November، 2022
رئاسة مجلس الوزراء
لبنان

اصدرت رئاسةُ مجلسِ الوزراء تعميماً طلبت فيه من جميعِ الموظفين والعاملين في الاداراتِ والمؤسساتِ العامة الالتزامَ بجميعِ الموجباتِ الوظيفيةِ التي تفرضُها القوانينُ والأنظمةُ المرعيةُ الإجراءِ بعدَ نشرِ قانون ِالموازنة العامة.

وقال التعميم إن قانو الموازنة “نصَ على إعطاءِ زيادةٍ قدرُها شهرانِ اضافيانِ على الراتبِ الاساسي للموظف”، وتابع “ذلك حرصاً على اعادةِ دفعِ عجلةِ الإنتاجِ وتأميناً لحسنِ سيرِ المرافقِ العامةِ بانتظام”.

وطلبَ التعميمُ من الدوائرِ المختصةِ في وزارة المالية الإلتزامَ بدفعِ المستحقاتِ المتوجبةِ للموظفين من دونِ ابطاءٍ أو تأخير.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة