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June 7 2023 - 13:12

اعتصام للموظفين والمتقاعدين في طرابلس للمطالبة بتحسين أوضاعهم

منذ 3 ساعة 7 June، 2023
اعتصام
لبنان

نفذت رابطة موظفي الإدارة العامة اعتصاما أمام سراي طرابلس في خطوة أولى ضمن مشروع تحرير القطاع العام من المحسوبيات والمحاصصة.

وبالمناسبة تحدث احد الموظفين ابراهيم نحال حيث أكد ان “اليد ممدودة دائما كانت نحو سياسة الحوار لكنكم رفضتموها وأعلنتم الحرب علينا كموظفين واتهم السلطة بتدمير كل المؤسسات”.

من جهته، أكد رئيس اتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد أكد “الوقوف إلى جانب موظفي الادارات ونرفض سياسة ازلال المواطنين والموظفين ونطالب باعطاء كل موظف حقه في راتب ينصف الجميع”.

في سياق، آخر قطع المتقاعدون في قوى الأمن الداخلي الطريق امام مصرف لبنان بطرابلس للمطالبة بالنظر برواتبهم وصرفها على اساس صيرفة وحقهم بالاستشفاء والضمان.

المصدر: مراسل الموقع

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