لليوم الثاني على التوالي.. تتواصل الحملة الأمنية في طرابلس والشمال

واصلت القوى الأمنية اللبنانية في محافظة الشمال عموما ومدينة طرابلس خصوصا، حملتها الامنية لليوم الثاني على التوالي، لضبط الأمن وقمع مخالفات الدراجات النارية والحد من انتشار السلاح المتفلّت وعمليات النشل وإطلاق النار.

قالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إنه “قد تم حجز عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة، ما لاقى استحسانا لدى المواطنين بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في الإشكالات المتنقلة وعمليات السلب في المدينة”.

وتابعت الوكالة ان “القوى الأمنية المشاركة في الحملة تواصل بكل حزم تنفيذ المزيد من الإجراءات والتدابير الهادفة بالدرجة الأولى إلى حماية أمن المواطنين وتعزيز استقرار المدينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام