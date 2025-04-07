إحراق علم كيان العدو وسط طرابلس شمال لبنان

تحت عنوان “نصرة غزة واجب وجهاد” نفذ عمال بلدية طرابلس اعتصاما تضامنيا مع أهل قطاع غزة، وأحرقوا خلاله علم كيان العدو الاسرائيلي بمشاركة المئات من نقابات وارباب العمل.

واستنكر رئيس بلدية طرابلس رياض يمق “مجازر العدو في غزة وجنوب لبنان في ظل تآمر وتواطؤ وصمت وعجز دول العالم وفي مقدمتهم دول العالم العربي والإسلامي”.

من جهته، اكد مسؤول حركة حماس في شمال لبنان أحمد الأسدي ان “الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن المقاومة وسيظل متمسكا بسلاحه مهما اشتدت الضغوط والمؤامرات على المقاومة”.

بدوره، اكد رئيس “الاتحاد العمالي في الشمال” شادي السيد ان “نصرة اهل غزة والجنوب واجب على كل مسلم”، داعيا “حكام العرب الى التحرك لانقاذ الشعوب المظلومة”.

وبالسياق، شدد رئيس “المؤتمر الشعبي” عبد الناصر المصري على ان “المقاومة مستمرة وهي خيار كل الشعوب في لبنان وفلسطين وكل العالم”.

المصدر: موقع المنار