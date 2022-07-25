من هو مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء في العراق ؟؟

أعلن الإطار التنسيقي في العراق، ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال الاطار التنسيقي في بيان، إنه “عقد اليوم الاثنين اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، وباجواء ايجابية اتفق قادة الاطار التنسيقي وبالاجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء”.

وفيما يلي السيرة الذاتية لمرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني:

– تولد محافظة ميسان 1970.

– بكالوريوس علوم زراعية.

– إمين عام تيار الفراتين.

تولى المناصب التالية:

– قائمقمام مدينة العمارة 2004.

– محافظ ميسان 2005.

– وزير حقوق الانسان 2010.

– رئيس الهيئة العليا للمسائلة والعدالة وكالة 2011.

– وزير الزراعة وكالة 2013.

– رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة 2014.

– وزير الهجرة والمهجرين وكالة 2014.

– وزير المالية وكالة 2014.

– وزير العمل والشؤون الاجتماعية 2014.

– وزير التجارة وكالة 2015.

– وزير الصناعة وكالة 2016.

المصدر: موقع المنار