بكين تعلن عن زيارة دولة للرئيس الصيني إلى روسيا

قال السفير الروسي في بكين إيغور مورغولوف، إن روسيا تنتظر زيارة دولة يقوم بها رئيس الصين العام المقبل بعد جلسة البرلمان الصيني في مارس.

وأضاف السفير في حديث مع الصحفيين: “وفقا للترتيب الدوري، يجب أن يتم تنظيم زيارة دولة إلى روسيا سيقوم بها الرئيس الصيني في العام المقبل، والتي ستتم على الأرجح بعد انتهاء جلسات البرلمان الصيني، التي تقام تقليديا في أوائل الربيع”.

وتابع السفير القول: “اعتقد انه لن يكون من المبالغة القول إن الاتصالات على أعلى مستوى، هي الدافع الرئيسي والقوة الموجهة للعلاقات الروسية الصينية”.

وأشار السفير إلى أن الحدث السياسي الرئيسي في جدول الأعمال الثنائي خلال هذا العام، كان زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، والتي عقد خلالها أول لقاء له مع الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ بداية الوباء.

وقال: “التقى الرئيسان في سبتمبر، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. وبالطبع، يتبادلان كذلك الرسائل بانتظام ويتواصلان عبر الهاتف والفيديو”.

المصدر: وكالات