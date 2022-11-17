في الشمال السوري.. اعتقال مشتبه به متورط بهجوم اسطنبول

تم في شمالي سوريا اعتقال مشتبه به على صلة بالهجوم الإرهابي الذي ضرب شارع الاستقلال بمدينة اسطنبول التركية.

اعتقلت قوات الأمن التركية، اليوم الأربعاء، مشتبها به على صلة بالهجوم على شارع الاستقلال في مدينة اسطنبول.

وبحسب قناة A Haber التلفزيونية التركية، فقد تم تنفيذ عملية اعتقال خاصة في مدينة اعزاز شمالي سوريا.

ويعتقد المسؤولون في أجهزة تطبيق القانون أن المعتقل قدم الدعم للإرهابيين الذين ارتكبوا عملية التفجير في اسطنبول.

هذا وكان حزب “العمال الكردستاني” أعلن في وقت سابق، عدم تورطه في تنظيم الهجوم الإرهابي على شارع الاستقلال بوسط اسطنبول.

ووقع الانفجار بشارع الاستقلال في اسطنبول يوم الأحد 13 نوفمبر، مخلفا 6 قتلى وأكثر من 80 مصابا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية