مصدر في الناتو: بايدن أبلغ مجموعة السبع وحلف شمال الاطلسي بأن صاروخ بولندا مصدره الدفاع الجوي الاوكراني – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2022 - 12:12

مصدر في الناتو: بايدن أبلغ مجموعة السبع وحلف شمال الاطلسي بأن صاروخ بولندا مصدره الدفاع الجوي الاوكراني

منذ 34 mins 16 November، 2022
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