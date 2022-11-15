مدفيديف: ستنتزع روسيا ممتلكات شركات الدول التي ستقدم على مصادرة أصولها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 20:58

مدفيديف: ستنتزع روسيا ممتلكات شركات الدول التي ستقدم على مصادرة أصولها

منذ 1 ساعة 15 November، 2022
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