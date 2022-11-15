الدوما: لن نعوض أي شيء وسنعيد أوكرانيا التي دمرها “النازيون” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 15 2022 - 01:40

الدوما: لن نعوض أي شيء وسنعيد أوكرانيا التي دمرها “النازيون”

منذ 3 ساعة 14 November، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة