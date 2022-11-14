الشيخ القطان: لرئيس يكون على مستوى رؤى اللبنانيين وتطلعاتهم

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان خلال الاجتماع الدوري للجمعية “وجوب انتخاب رئيس للجمهورية يكون على مستوى رؤى اللبنانيين وتطلعاتهم، لأن لبنان بحاجة الى رئيس يحافظ عليه من خلال معادلة (الشعب والجيش والمقاومة) ، ولا يمكن لرئيس عميل للسفارات الأجنبية أن يكون الى جانب هذه المعادلة”، مشيرا الى ان “هذه المعادلة التي نعتبرها الأساس بالنسبة لقوة لبنان ومواجهته لكل التحديات الصهيونية منها وغير الصهيونية، هي المعادلة الوحيدة التي ينبغي أن يتبناها الرئيس الجديد “.

وقال:”لذلك ، نطالب القيادات السياسية بأن تكون قيادات وطنية بالدرجة الأولى، وأن تسعى لانتخاب رئيس وطني لبناني، لبناني الهوى ولبناني السياسة ويفضل مصلحة لبنان على كل المصالح الخارجية”.

وأضاف:”ندعو حكومة تصريف الأعمال والوزراء ألا يتخلوا عن دورهم ومسؤولياتهم ، وأن يعالجوا ما أمكن من هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة. فنحن في البقاع نعاني ما نعانيه كما كل اللبنانيين، ولكن عندنا عبء إضافي هو حاجتنا لمادة المازوت للتدفئة في الشتاء، فواجب الدولة أن تؤمن للمناطق الجبلية والداخلية في البقاع المادة بأسعار مدعومة. لذلك نتمنى على القيادات السياسية أن تسعى لتأمين ما أمكن من حاجيات هذا المواطن وأن تقف الى جانبه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام