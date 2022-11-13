الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 140 جندياً أوكرانياً والسيطرة على مايورسك بمحور دونيتسك – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2022 - 14:54

الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 140 جندياً أوكرانياً والسيطرة على مايورسك بمحور دونيتسك

منذ 49 mins 13 November، 2022
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مايورسك بمحور دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مايورسك بمحور دونيتسك
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 140 جنديا أوكرانيا بينهم عشرات المرتزقة الأجانب، كما تمت السيطرة على منطقة مايورسك بمحور دونيتسك.

– نتيجة شن لقوات الروسية لهجمات ناجحة على محور دونيتسك تم تحرير قرية مايورسك بالكامل.

– تم تدمير 3 أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777، والقضاء على ما يقرب من 30 مرتزقا أجانب.

– تدمير ترسانة أسلحة جوية بصواريخ عالية الدقة في منطقة دوبييفكا بمقاطعة تشيركاسي.

– تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة أثناء محاولتها تنفيذ هجمات باتجاه كوبيانسك.

– إحباط هجمات القوات الأوكرانية باتجاه مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية والقضاء على 110 جنديا.

– صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية باتجاه كراسنو ليمان.

المصدر: روسيا اليوم

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