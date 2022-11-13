الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 140 جندياً أوكرانياً والسيطرة على مايورسك بمحور دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 140 جنديا أوكرانيا بينهم عشرات المرتزقة الأجانب، كما تمت السيطرة على منطقة مايورسك بمحور دونيتسك.

– نتيجة شن لقوات الروسية لهجمات ناجحة على محور دونيتسك تم تحرير قرية مايورسك بالكامل.

– تم تدمير 3 أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777، والقضاء على ما يقرب من 30 مرتزقا أجانب.

– تدمير ترسانة أسلحة جوية بصواريخ عالية الدقة في منطقة دوبييفكا بمقاطعة تشيركاسي.

– تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة أثناء محاولتها تنفيذ هجمات باتجاه كوبيانسك.

– إحباط هجمات القوات الأوكرانية باتجاه مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية والقضاء على 110 جنديا.

– صدت القوات الروسية هجومين للقوات الأوكرانية باتجاه كراسنو ليمان.

المصدر: روسيا اليوم