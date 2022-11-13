الخارجية الروسية: توسيع جدول أعمال مجموعة العشرين غير قابل للتطبيق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن توسيع جدول أعمال مجموعة العشرين ليشمل مسائل السلام والأمن “ليس قابلاً للتطبيق”.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة السبت “نحن مقتنعون بأن مجموعة العشرين عليها أن تتعامل بدقة مع المجموعة الاجتماعية والاقتصادية للمشاكل. إن توسيع جدول أعمالها ليشمل مسائل السلام والأمن ليس قابلا للتطبيق، سيكون ذلك تدخلا مباشرا في صلاحيات مجلس الأمن الدولي، وسيقوض أجواء الثقة والتعاون في إطار مجموعة العشرين على حساب أنشطتها المتخصصة التي نحتاج إليها”.

وأضاف البيان أن موسكو تؤيد “الطابع المفتوح للاقتصاد العالمي ومنع تمييز المشاركين فيه، بما في ذلك الإلغاء السريع وغير المشروط لجميع القيود الأحادية الجانب غير الشرعية”.

المصدر: روسيا اليوم