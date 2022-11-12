أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 12-11-2022

الأخبار

ـ صنعاء – الرياض: وقائع مفاوضات مباشرة

ـ «دكانة رياض»: 14 مليون يورو ثروة مساعِدة سلامة

ـ نصرالله يحدد مواصفات الرئيس: لا يخاف ولا يُشترى ولا يطعن المقاومة

ـ الحسيني: بالثلثين حضوراً يُنتخب رئيس الدولة

النهار

ـ نصرالله يطرح “نموذجه”… ويلوّح للجنرال؟

ـ التحرك النيابي حيال نصاب الجلسات الانتخابية يتواصل سعيا الى توسيعه

ـ جلس البطاركة والاساقفة يشكل لجنة تواصل مع جميع الأطراف تمهيدا للحوار

اللواء

ـ تعقيدات داخلية وإقليمية تُذكِّر بسيناريو انتخاب عون!

ـ بكركي للجنة مصالحة: الأولوية للانتخاب.. وإقفال منشآت طرابلس يفاقم أزمة المحروقات

ـ قمة «المناخ 27 ».. بايدن يُحذِّر زعماء العالم: «حياة الكوكب» في خطر

الجمهورية

ـ تسوية سريعة.. أو خراب أسرع

ـ الهواجس الأمنية حاضرة

ـ «التشظي النيابي» ينتظر الجلسة السادسة

الديار

ـ هل تاتي كلمة سر دولية عربية بين واشنطن والرياض والدوحة بانتخاب جوزيف عون رئيساً؟

ـ اوساط المقاومة: لن يحصل الاميركي على اي تنازل مهما زاد الحصار

ـ القوات اللبنانية: لا مشكلة شخصية مع فرنجية وباسيل بل مع خطهما السياسي

البناء

ـ نصرالله رداً على ليف يصف الحكومة الأميركية بالوباء الذي جلب الاحتلال والإرهاب والحصار

ـ قوتنا ضمانة ثرواتنا والحكومات الأميركية والإسرائيلية مهما تغيّرت متشابهة ولا تخيفنا

ـ لا نريد غطاء ولا حماية من رئيس بل نريده شجاعاً لا يُشترى ولا يُباع ولا يطعن المقاومة

الأسرار

البناء

ـ قال مصدر وزاري خليجي على صلة بمفاوضات الملف النووي الإيراني إن طهران قد تقدم على إعلان الانسحاب من المفاوضات اذا بقيت الأمور على حالها وتؤكد التزامها بعدم نية امتلاك سلاح نووي والتزامها بالاتفاقيات الأساسية مع وكالة الطاقة الذرية، لكن دون أيّ بند إضافي فرضه التفاهم الخاص.

ـ قال مصدر دبلوماسي إن الرئاسة الفرنسية تدرس إمكانية توجيه رسالة لرئيسي المجلس النيابي والحكومة تعلمهما بعزم شركة توتال على بدء العمل في الحقول المتعاقد عليها وتبدي قلقها من غياب رئيس جديد وحكومة دستورية لما يفرضه العمل من استثمار كبير يحتاج إلى ضمانات بالاستقرار.

النهار

ـ عُلم أن رئيس جهاز اداري في الدولة دفع من جيبه الخاص رسم اشتراك المولد الكهربائي لحسن سير العمل حيث العتمة تعرقل متابعة الملفات العائدة لهذا الجهاز.

ـ لوحظ أن رئيس حزب ونائبا سابقا بعيد في هذه المرحلة عن اللقاءات السياسية، ولا سيما مع حلفائه، مع استمرار عمل حزبه بشكل طبيعي.

ـ تجري جهات سياسية اتصالات مع وجوه مارونية من دون الاعلان عنها لجس النبض حول امكان اختيار واحد منها بعد فشل المحاولات القائمة وتلك اللاحقة قبل بلوغ مرحلة الحلول الجدية.

ـ يملك وزير ونائب سابق نسخة عن تحويلات مالية لوزير زميل له من لبنان الى قبرص بقيمة ثمانية ملايين دولار خلال تسلمه مهماته الوزارية.

اللواء

ـ يرى دبلوماسي لبناني أن لبنان يخضع حالياً لتأثيرات التوتر الأميركي – الإيراني، بانتظار استقرار انتخابات الكونغرس.

ـ لا تزال أطراف محلية وخارجية، تحاول استقصاء الأهداف من وراء المطالعة التي قدَّمها رئيس حزب عريق، وتتعلق بمرحلة محرجة من تاريخ لبنان.

ـ نأت أطراف فاعلة بنفسها عن انتخابات جرت لمؤسسة اغترابية جامعة، فجاءت النتائج على ما جاءت عليه!

الجمهورية

ـ سخرت أوساط مما يُحكى في تيار عن ترشيح إسم من داخله لرئاسة الجمهورية، وقالت إنّ الذي منعه من الوصول إلى رئاسة التيار لن يسمح له بالوصول إلى المنصب الأول في الدولة.

ـ أكّدت حركة فلسطينية أنّ خبر نقل مقرها المركزي من عاصمة عربية إلى لبنان غير صحيح.

ـ تبيّن أنّ أسباب التفسخ في صفوف كتلة نيابية حديثة النعمة هو تأثر بعض أعضائها بآراء كتل أخرى ورغبة البعض الآخر بمصالح سياسية لا يستطيعون تأمينها بمفردهم.

المصدر: صحف