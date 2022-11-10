“جبهة العمل” نددت بالاعتداء على صهاريج تنقل الفيول الى لبنان

نددت “جبهة العمل الاسلامي” في بيان لها الخميس “بشدة بالاعتداء المقصود والذي نفذته مسيرات مجهولة الهوية رسميا حتى الساعة قد تكون اميركية أو اسرائيلية واستهدفت صهاريج تنقل الفيول الإيراني إلى لبنان في معبر القائم على الحدود العراقية السورية”.

وأشارت الجبهة الى أن “هذا الاعتداء يدل بشكل واضح وصريح أن هناك من لا يريد الخير للبنان وشعبه ومنهم إدارة الشر الاميركية وخصوصا في هذه الأزمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الصعبة جدا، وفي ظل هذا الاستهتار بالمواطن من قبل مسؤولية الذين لا يهمهم سوى أزلامهم ومحسوبياتهم ومواقعهم ومناصريهم وجيوبهم”.

ولفتت الجبهة إلى أن “وعود السفيرة الاميركية دورثي شيا وعود زائفة ومضللة، وأن وعودها استجرار النفط والغاز من مصر والأردن أو اعادة اضاءة لبنان عبر مد معامل انتاج الكهرباء في لبنان بالفيول المطلوب واللازم لذلك إنما هي زوبعة في فنجان جاءت بعد إعلان الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر سفيرها ومن خلال كبار مسؤوليها على إعطاء لبنان الفيول مجانا، تماما كما حصل مع بواخر المازوت سابقا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام