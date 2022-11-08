اجتماع لمجلس الامن المركزي

شددَ وزيرُ الداخليةِ في حكومةِ تصريف الاعمال على أنّه من واجبِ الأجهزةِ الأمنيةِ كافةً حِفظُ الأمنِ بواسطةِ كلِّ الوسائلِ المتاحة، لافتاً بعدَ اجتماعِ مجلسِ الأمنِ المركزي إلى أنَ أعدادَ الجرائمِ ليست بازديادٍ مقارنةً معَ الفترةِ نفسِها من العام الماضي.

وقال: “ناقش مجلس الامن المركزي مسائل تتعلق بمخيمات النازحين السوريين والفلسطينيين، كما ناقش وضع السجون لجهة تأمين المحروقات والكهرباء والتغذية والطبابة والاستشفاء”، لافتا “الى التحسن الذي طرأ على واقع الطبابة والاستشفاء بجهد مضاعف من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وكل الهيئات المانحة والصليب الاحمر بحيث تم تأمين لقاح الكوليرا لكل السجون على الاراضي اللبنانية”.

وردا على سؤال، أوضح “ان مضخة المياه في سجن رومية يتم اصلاحها بعد عطل طرأ عليها والمياه اصبحت متوفرة”.

وعن السجناء الذين توفوا بالسجن في الاشهر السابقة، قال مولوي: “لقد سبق واصدرنا بيانا بالظروف الصحية لهؤلاء السجناء وبأعدادهم وأسباب وفاتهم، وهناك تحقيق تقوم به قوى الامن بكل امانة وشفافية وضمير ومسؤولية”.

واكد “ان كشف مزيد من شحنات المخدرات المهربة الى الخارج دليل على جدية القوى الامنية والعسكرية القيام بمهامها”، وقال: “نحن مستمرون بالعمل مع شعبة المعلومات لضبط المزيد من الشبكات وعمليات تهريب المخدرات، والشعبة اوقفت 8 خلايا ارهابية ولم نعلن عنها لحساسية الموضوع نظرا لمهنية التحقيق وسريته”.