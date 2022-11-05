رعد: مُسيّرة واحدة أرغمت العدو أن يخشى الحرب ويُذعِن لشروط لبنان

أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “مواصلة التزام قيمنا وأخلاقنا وتضحياتنا وعنفواننا وكرامتنا”، وتابع “عندما نستمرّ بالصمود ملتزمين هذه القيم سنقتنِصُ الفُرص من أجل أن نحقّق الإنتصارات تلو الإنتصارات”.

وقال رعد خلال حفل تأبيني في بلدة قعقعية الصنوبر جنوب لبنان السبت “مُسيّرة واحدة شغّلتها المقاومة خلال مرحلة التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية أرغمت العدوّ على أن يخشى الحرب مع المقاومة في لبنان ويُذعِن لشروط لبنان التي حقّق فيها إنجازًا على الأقل إسترداد ما يقرُب ٨٥٠ كلم٢ من المياه ، فضلًا عن تحرير قطاع التنقيب عن الغاز والنفط وهذا كان ممنوعًا بأمرٍ من الأميركيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام