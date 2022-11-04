نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة حذر من “عصابات” تروج لتذاكر سفر ودعا الى اعتماد المكاتب المرخصة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2022 - 17:10
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مسيرات ضخمة في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في يوم مقارعة الإستكبار العالمي
الرئيس الإيراني: أقول للرئيس الاميركي إن ايران تحررت قبل 43 عاما وهي مصرّة على أن تبقى حرة
الرئيس الإيراني: الشعب الايراني لن يخضع لكم وسيبقى صامدا أمام مخططاتكم ومؤامراتكم
الرئيس الإيراني: كل من يقف بجانب الأعمال الفوضوية فإنه يقف إلى جانب الولايات المتحدة ومخططاتها المشؤومة
الرئيس الإيراني: قوتنا تتمثل بتوصيات الإمام الخميني الراحل وتوصيات القائد الخامنئي وبحضور الجماهير المؤمنة بقضايا ايران
قائد الحرس الثوري الإيراني: الأعداء يعرفون أننا سنرد بالتأكيد على تدخلاتهم وأعمالهم العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية
اللواء حسين سلامي: من يريد سلب الأمن والهدوء من شعبنا فلن ينعم بالأمن والهدوء أبداً
60 ألف مُصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: أربع إصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس
الوزير الأبيض إلتقى الرئيس ميقاتي: هناك تفش للكوليرا والأرقام تتزايد وطلبنا دعم القطاع الاستشفائي
الشيخ علي دعموش: إننا بحاجة إلى بذل الجهد والتخلي عن الأنانيات والمصالح الخاصة كي نصون انفسنا ومجتمعنا وبلدنا
الشيخ محمد يزبك: لا يُخرج لبنان من الإنهيار إلا تلك الآمال بالثروة النفطية والغازية المرتقبة
الشيخ علي الخطيب: الواقع الجديد الذي أوجدته المقاومة في لبنان ساعد على تبدل صورة الصراع في المنطقة
المفتي الشيخ أحمد قبلان: الواقع في البلد من سيء إلى أسوأ ولا حل دون مؤسسات دستورية
الرئيس بري دعا اللجان النيابية المشتركة الى جلسة الاثنين المقبل لدرس 8 مشاريع واقتراحات قوانين
دراسة للدولية للمعلومات: 42200 هو عدد اللبنانيين الذين هاجروا منذ بداية العام 2022 وحتى منتصف شهر تشرين الأول
وزير الداخلية الباكستاني: أناشد قيادة حزب إنصاف مراجعة ترتيباتهم الأمنية ومستوى الحماية لمسيرتهم الاحتجاجية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمر بإخراج وإجلاء سكان خيرسون من المنطقة التي تتعرض لقصف ومحاولات هجومية أوكرانية
أردوغان: بوتين أبلغني بأنه يريد إيصال الحبوب إلى الدول النامية مجانا وأنا متفق معه في هذا الموضوع
المستشار الألماني: نحث بوتين على عدم رفض تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
عمدة كييف: نحو نصف مليون شقة سكنية بدون كهرباء في العاصمة
أسعار الغاز في أوروبا تجاوزت 1300 دولار لكل ألف متر مكعب
نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة حذر من “عصابات” تروج لتذاكر سفر ودعا الى اعتماد المكاتب المرخصة
منذ 50 mins
4 November، 2022
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