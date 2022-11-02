أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة تسجل مستوى قياسيا

ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 11.6% في أكتوبر، حيث شهدت بعض السلع الأساسية مثل أكياس الشاي والحليب والسكر ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

وبشكل إجمالي ارتفعت الأسعار في المتاجر بنسبة 6.6% عما كانت عليه هذا الوقت من العام الماضي، وهو رقم قياسي أيضا. لكن تضخم أسعار المواد الغذائية قفز فوق 10.6% في سبتمبر، ومتوسط ​​معدل التضخم في الثلاثة أشهر بلغ 9.7%، وفقًا لاتحاد التجزئة البريطاني BRC، ومؤشر أسعار متجر Nielsen.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13.3 % عن أكتوبر، ارتفاعا من 12.1% في سبتمبر. وتسارع التضخم غير الغذائي إلى 4.1% من 3.3%.

وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد BRC هيلين ديكنسون: “لقد كان شهرا صعبا بالنسبة للمستهلكين الذين لم يواجهوا زيادة في فواتير الطاقة فحسب، بل وواجهوا أيضا سلة تسوق أكثر تكلفة”، مبينة أن “الأسعار ارتفعت بسبب ضغوط تكلفة المدخلات الكبيرة التي يواجهها تجار التجزئة من جراء ارتفاع أسعار السلع والطاقة وضيق سوق العمل”.

وأضافت: “في حين أن بعض تكاليف سلسلة التوريد بدأت في الانخفاض، فإن تكلفة الطاقة تعوضها بشكل أكبر، مما يعني وقتا صعبا في المستقبل لتجار التجزئة والأسر على حد سواء”.

المصدر: الاندبندنت