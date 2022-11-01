بريطانيا.. وزارة الخزانة تحذر من زيادة الضرائب لسد الفجوة المالية

حذرت وزارة الخزانة البريطانية من فرض زيادات ضريبية “حتمية”، حيث يسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك، لملء الفجوة في المالية العامة.

والتقى سوناك الثلاثاء وزير الخزانة جيريمي هانت، لمناقشة خيارات البيان المالي الذي سيعلن عنه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، واتفقا على أن هناك حاجة إلى “قرارات صارمة” بشأن الزيادات الضريبية، وكذلك بشأن الإنفاق.

وفيما لم تذكر وزارة الخزانة أي تفاصيل حول اللقاء، إلا أنها أكدت أنه “يجب على الجميع المساهمة بشكل أكبر في الضرائب في السنوات المقبلة”.

وقالت “بالنظر إلى حجم الثقب الأسود المالي، اتفق رئيس الوزراء ووزير المالية (الخزانة) على أن هناك حاجة لقرارات صارمة بشأن الزيادات الضريبية، وكذلك بشأن الإنفاق”.

وفيما لم تكشف مصادر الوزارة عن الرقم المحدد لما وصفوه بـ “الثقب الأسود المالي”، إلا أنه وبحسب الـBBC، فقد يصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني على الأقل.

وقال المصدر إن “الموازنة ستكون قاسية… الحقيقة هي أن الجميع سيحتاجون إلى المساهمة بشكل أكبر في الضرائب إذا أردنا الحفاظ على الخدمات العامة”، مبيناً أنه “بالنظر إلى حجم الاقتراض لدعم فواتير الطاقة ومكافحة جائحة كوفيد- 19، لن نتمكن من ملء الثقب الأسود المالي من خلال خفض الإنفاق وحده”.

المصدر: روسيا اليوم