انجازات استراتيجية كبيرة شهدها عهد الرئيس عون – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2022 - 21:58

انجازات استراتيجية كبيرة شهدها عهد الرئيس عون

منذ 45 mins 31 October، 2022
لبنان

شهِدَ عهد الرئيس عون انجازاتٍ استراتيجيةً كبيرةً منها تحريرُ الجرود والترسيمُ البحري.

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