الحاج النمر : انتصار ترسيم الحدود البحرية هو انتصار للدولة والشعب والمقاومة

اكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر ان”انتصار ترسيم الحدود البحرية هو انتصار للدولة والشعب ويجعلنا نؤكد على ثوابت للمقاومة في الدفاع والحماية للأرض والثروات وتوفير كل الظروف الملائمة من أجل أهلها وشعبها”.

وخلال رعايته الاحتفال التكريمي الذي نظمته جمعية القرٱن الكريم للتوجيه والإرشاد في حسينية بلدة البزالية في البقاع الشمالي لخريحي دورات الحفظ القرآني بحضور فعاليات بلدية واختيارية واجتماعية وعلمائية وحشد من الأهالي، أضاف النمر بأن حزب الله قدم في ملف ترسيم الحدود البحرية نموذجاً عن الاستراتيجية الدفاعية عن لبنان .

وتخلل الاحتفال فقرات قرآنية للحفظة ومشاهد تمثيلية وتواشيح دينية قبل أن يتم توزيع الشهادات التقديرية على الخريجين ، لينتقل الجميع بعدها لافتتاح مركز لتعليم القرآن الكريم في بلدة البزالية.

المصدر: موقع المنار