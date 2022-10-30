حشود شعبية مواكبة خلال مغادرة الرئيس عون القصر الجمهوري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2022 - 21:34

حشود شعبية مواكبة خلال مغادرة الرئيس عون القصر الجمهوري

منذ 1 ساعة 30 October، 2022
تقارير مصورة - لبنان

على طريق بعبدا حشودٌ حيت الرئيسَ عون خلالَ انتقالِه الى الرابية.

المصدر: قناة المنار

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