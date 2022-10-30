الرئيس عون غادر قصر بعبدا الى الرابية.. مسيرة النضال مستمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2022 - 21:34

الرئيس عون غادر قصر بعبدا الى الرابية.. مسيرة النضال مستمرة

منذ 1 ساعة 30 October، 2022
تقارير مصورة - لبنان

مراسمُ وداعٍ استثنائيةٌ للرئيس عون، وتأكيدٌ منه أنّ مسيرةَ النضال مستمرة.

المصدر: قناة المنار

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