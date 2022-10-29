زاخاروفا: نظام كييف لا يحتاج لاستقرار العالم وإلا سوف ينساه الجميع

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن كييف مستعدة للقيام بالهجمات الإرهابية والابتزاز النووي والقتل، فقط في حال حصلت على المال والأسلحة.

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف غير مهتم باستقرار العالم والأمن الغذائي، وإلا سوف ينساه الجميع.

وصرّحت زاخاروفا بذلك اليوم السبت، في معرض تعليق لها على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الذي دعا “كافة الدول إلى مطالبة روسيا الاتحادية” بالعودة إلى الالتزامات بموجب صفقة الحبوب.

وأضافت الدبلوماسية الروسية في قناتها على “تلغرام”: “لا يحتاج نظام كييف إلى الاستقرار العالمي والأمن الغذائي، وإلا سينسى الجميع (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي وكوليبا. لذلك، يفعلون كل شيء بالأساليب الرهيبة للتذكير بأنفسهم. الهجمات الإرهابية والابتزاز النووي والقتل – فقط في حال حصلوا على المال والسلاح”.

المصدر: وكالة تاس الروسية