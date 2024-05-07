فيديوغراف | تفاصيل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

يعاني قطاع غزة من كارثة إنسانية متفاقمة بعد نحو سبعة أشهر من العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الصهيوينة على القطاع.

وتقدر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نحو 1.7 مليون شخص، أي أكثر من 75 % من السكان، تركوا بيوتهم وانتقلوا إلى أماكن أخرى داخل غزة، واضطر كثيرون منهم إلى النزوح أكثر من مرة.

وأظهر تقييم مبدئي للأضرار أصدره البنك الدولي في مارس / آذار أن الصراع أسفر عن إتلاف أو تدمير نحو 290820 وحدة سكنية، أو ما يعادل 62 بالمئة من جميع منازل القطاع.

ويقدر مسؤول بدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أن إزالة تلك الكمية الهائلة من الأنقاض بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق نحو 14 عاما.

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن 1.1 مليون شخص في غزة يعانون من مستويات جوع كارثية. والأوضاع أكثر سوءا في الشمال.

ولم يسبق أن أعلنت أي منظمة تابعة للأمم المتحدة رسميا وجود مجاعة في غزة إذ أن مثل هذا الإعلان يعتمد على مجموعة من المعايير لقياس مدى الجوع الذي يعاني منه السكان ثم يتم تقييمه من خلال التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي، وهي مبادرة من أكثر من 12 منظمة تابعة للأمم المتحدة وهيئات إقليمية وجماعات إغاثة.

غير أن المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي مكين قالت لشبكة (إن.بي.سي نيوز) إن هناك الآن “مجاعة كاملة” في شمال غزة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في تقرير يغطي الفترة حتى 20 أبريل نيسان إلى أن ما بين 16 و25 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و59 شهرا في شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، ويعاني ما بين اثنين إلى أربعة بالمئة منهم من سوء التغذية الحاد الشديد. وأضافت المنظمة أن ما بين ثلاثة إلى سبعة بالمئة من الأطفال في جنوب غزة يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأعيد تشغيل أربعة مخابز في شمال غزة بنهاية أبريل نيسان بدعم من برنامج الأغذية العالمي، فيما وصفته الأونروا بقطرة في محيط.

المصدر: موقع المنار + رويترز