كتائب القسام تفجّر دبابة وتشتبك مع جنود الاحتلال شرق رفح

تصدت كتائب القسام لقوات الاحتلال الصهيوني المتوغلة شرق رفح، واستهدفت دبابة واشتبكت مع جنود ودكت التحشدات بالقذائف الصاروخية.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ لها:” تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها والاشتباك مع جنود تحصنوا داخل بناية بالقرب منها في حي الشوكة شرق مدينة رفح”.

وفي بلاغ آخر، أعلنت كتائب القسام قصف تحشدات العدو شرق مدينة رفح بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما أعلنت عن قصف تحشدات قوات العدو في موقع “كرم أبو سالم العسكري” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة شرق معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل

المصدر: مواقع