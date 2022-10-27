حسن مراد يستقبل وفدا من القومي… وهذا ما تمّ بحثه

استقبل الأمين العام لحزب الاتحاد النائب حسن مراد ورئيس الهيئة الاستشارية لحزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد بحضور أعضاء الأمانة العامة رئيسَ الحزب السوريِّ القوميِّ الاجتماعيّ أسعد حردان على رأس وفد قيادي من الحزب، للتهنئة الحزب بإنجازِ أعمال مؤتمره الخامس عشر، وانتخاب أمينه العام وأعضاء الأمانة العامة وبحث شؤون وطنية عامة.

وأكد المجتمعون على تعزيز العلاقاتِ الثنائيةِ بين الحزبين والتحالفات الوطنية، خاصة بين القوى التي يجمعها تاريخٌ مشتركٌ من النضالِ الوطنيِّ والقوميّ، وتعهّدوا “بالعملِ معًا لإنقاذِ الساحة الوطنية من محاولات دفعها للانزلاق نحو مزيدٍ من التفلُّتِ والتأزمِ وخنقها بحصار اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ ظالم”، وأشاروا إلى “ضرورة كشف زَيفِ محاولة تحميلِ ذلك للفريق الوطنيِّ عبر منظومةٍ إعلاميةٍ ممولةٍ من جهات أجنبية”.

وشددَ المجتمعون على “ضرورةِ المحافظة على الإنجازات الوطنية وتدعيم مسيرة الوحدةِ اللبنانية ببعدها القوميِّ المتحالفِ مع سوريا قلب العروبة النابض، كما نصَّت عليه وثيقةُ الوفاقِ الوطني”، ودعوا “للإسراعِ في انجازِ تأليف الحكومة، وانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية كي لا يقعَ لبنان في فراغ يمعن بإغراق البلاد في انقسامات لا تحمدُ عقباها”.

وخُتمَ الاجتماع بتحيةٍ لنضال الفلسطينين داخلَ أرضهم المحتلة التي تحميها المقاومةُ منعا للابتلاع والتهويد مهما مورست عليها وسائلُ القتل والتهجير والاستيطان والتطبيع.

المصدر: مراسل الموقع