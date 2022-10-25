بالفيديو | هفوة جديدة.. بايدن تائه ويسأل حراسه أين الطريق للبيت الأبيض – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 25 2022 - 09:12

بالفيديو | هفوة جديدة.. بايدن تائه ويسأل حراسه أين الطريق للبيت الأبيض

منذ 19 mins 25 October، 2022
cdn4.premiumread.com
أخبار دولية - الولايات المتحدة

نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فيديو يبدو فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن وقد ضل طريقه، بعد مشاركته في حملة لغرس الأشجار في حديقة البيت الأبيض.

وحسب الصحيفة فقد بدأ بايدن “الحائر” يتحرك في اتجاه واحد، لكنه توقف فجأة وبدأ يسأل الحراس عن الطريق الذي يسلكونه، وعندما وجهه حراسه في الاتجاه الصحيح، قال إنه “يريد أن يسير في الاتجاه الآخر”، وأكدوا في المقابل لبايدن أنه يستطيع أن يذهب كما يريد، وفي النهاية توجه بايدن إلى البيت الأبيض كما أشار حراسه.

وأصبح بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ. ويتهمه خصومه باستمرار تدهوره العقلي، مستشهدين بالزلات والأخطاء المتكررة التي يرتكبها.

التعليقات

ذات صلة