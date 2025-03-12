البيت الأبيض: كندا ستدفع ثمناً باهظاً إذا أوقفت خدمة الكهرباء لمناطق أميركية

أكّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس دونالد ترامب سيلتقي، الخميس المقبل، الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بينما سيلتقي، اليوم، مديري شركات أميركية للحديث عن الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأشارت ليفيت، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ بلادها “تسعى لتأمين الحدود، وتوفير طريقة للمهاجرين غير النظاميين لمغادرة البلاد على الفور”.

وأضافت: “علينا الاستمرار في تنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعية في تاريخ البلاد”، وقالت: “نحن في مرحلة انتقال اقتصادي، وانتقال من الفوضى، التي خلّفها الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن”.

وشدّدت ليفيت على أنّ “ترامب لن يكرر الاتجاه، الذي سار فيه رؤساء سابقون، وسيفي بوعوده”.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنّ “على الكونغرس تمرير أجندة ترامب، وإقرار تخفيضات ضريبية”.

وأشارت إلى أنّ ترامب “لم يتحدث بعدُ إلى رئيس الحكومة الكندية المقبل، لكنه منفتح على إجراء اتصالات بمسؤولين أجانب، وهو يسعى لأن تكون التجارة عادلة ومتوازنة”.

وذكرت ليفيت أنّ “كندا ستدفع ثمناً باهظاً إذا أوقفت خدمة الكهرباء المخصصة لمناطق أميركية”.

في سياق آخر، تطرقت المتحدثة إلى توقيف الطالب الفلسطيني محمود خليل، مشيرةً إلى أنّه “منح ميزة القدوم إلى البلاد للدراسة، واستغلّ الفرصة من أجل دعم حماس”، وفق تعبيرها.

وأضافت أنّه “سيكون هناك مزيد من الاعتقالات، بحيث لن نتسامح مع الأجانب في الولايات المتحدة، الذين يقفون إلى جانب المنظمات الإرهابية”، بحسب قولها.

وبشأن الاقتصاد الأميركي، قالت ليفيت إن “علينا التحلي بالثقة في مواجهة تراجع الأسواق المالية. والشركات المدرجة أسهمها في بورصة وول ستريت تثق بسياسات ترامب”.

وأكدت أنّ “ترامب ملتزم استعادة الهيمنة على الصعيد العالمي، وهو عزّز ذلك عبر الرسوم الجمركية، ويسعى لحماية الضمان الاجتماعي، ومستحقات التأمين الصحي”.

ودعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كوريا الشمالية إلى “التوقف عن أعمالها المزعزعة للاستقرار”.

المصدر: مواقع اخبارية