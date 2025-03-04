البيت الأبيض يدرس رفع العقوبات المفروضة على روسيا

أفادت وسائل إعلام أميركية الاثنين أن “البيت الأبيض يدرس خططا محتملة لرفع العقوبات ضد روسيا، كما يدرس خططا لتخفيف القيود المفروضة”.

وقال المصادر الاعلامية إن “البيت الأبيض أصدر تعليماته إلى وزارتي الخارجية والخزانة بتقديم قائمة بالعقوبات التي يمكن تخفيفها كجزء من المفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا”.

واضافت المصادر ان “السلطات الأمريكية تدرس إمكانية رفع جزئي للقيود العقابية كجزء من جهود دبلوماسية أوسع لتحسين العلاقات مع روسيا وإيجاد سبل لتسوية الصراع في أوكرانيا”، وتابعت ان “الجهات المعنية تعمل حاليا على إعداد مقترح لإلغاء القيود المفروضة على شركات وأفراد معينين، بما في ذلك بعض الأوليغارشيين الروس”.

وفي وقت سابق، أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى “إمكانية تقديم تسهيلات اقتصادية لموسكو اعتمادا على سير المفاوضات”، كما صرح الرئيس دونالد ترامب في 26 شباط/فبراير الماضي أن “العقوبات ضد روسيا قد يتم تخفيفها في مرحلة ما”.

المصدر: روسيا اليوم