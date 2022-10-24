قوات الاحتلال تعتقل شابا عند حاجز قرب قرية تقوع شرق بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 24 2022 - 20:52
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب ويحدد الجلسة الخامسة لاحقا
نتائج الدورة الأولى للجلسة الرابعة: ورقة بيضاء 50، ميشال معوض 39 ،عصام خليفة 10، لبنان الجديد 13، ورقة ملغاة 2
الشيخ نعيم قاسم: إذا استمر الإصرار على رئيس غير مقبول ولم يسلك الحوار نحو الاتفاق طريقه فسيطول العجز عن انتخاب رئيس
النائب حسن فضل الله: اليوم مطروح على اللبنانيين إما التحدي وإما الفراغ ونحن نرفض هذه المعادلة ونحن ندعو للتوافق
النائب حسن فضل الله: إذا دعا الرئيس بري للحوار نحن سنستجيب لهذه الدعوة
النائب إيهاب حمادة: لم نقل "فلان أم لا أحد" بانتخاب الرئيس والتعنت بالموقف والتسمية الاستفزازية يساهمان بالتعطيل
النائب آلان عون: ما يحصل تضييع وقت إذ لا يمكن انتخاب رئيس من جانب واحد ويجب حصول حد أدنى من التوافق
الرئيس عون كلف النائب الياس بو صعب ترؤس الوفد الى دمشق يوم الأربعاء المقبل لإجراء لقاءات مع مسؤولين في سوريا
الرئيس عون قلد اللواء عباس ابراهيم وسام الأرز الوطني تقديرا لعطاءاته العسكرية والأمنية والسياسية ودوره بمفاوضات الترسيم
الرئيس عون نوّه بجهود اللواء ابراهيم في ملف إعادة النازحين السوريين وفي تنظيم وتطوير المديرية العامة للأمن العام
حركة أمل: لأهمية تلاقي إرادات الكتل النيابية على حوارٍ جدّي وتواصل مفتوح ومباشر بعيداً عن المواقف المسبقة
إنتهاء عملية اقتحامِ فرع مصرف "لبنان والمهجر" في صيدا بحصول المقتحمِ على 280 مليون ليرة لبنانية
المكتب الإعلامي لوزارة المالية ينفي خبر وقف العمل بسعر صرف الدولار على الـ1500 ليرة ابتداء من أول تشرين الثاني
الوزير علي حمية دعا البلديات وشركات رفع النفايات إلى القيام بواجباتها في الجمعِ والكنس مؤكدا أن فرق وزارته تقوم بواجبها
الدفاع السورية: العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق
الدفاع السورية: تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها وأدى العدوان لإصابة عسكري بجروح
حركة حماس: ندين بشدة العدوان الصهيوني الذي استهدف محيط مدينة دمشق ونعتبره استمرارا لحرب الاحتلال الهمجية ضد أمتنا
إعلام العدو: إصابة مستوطنين بجروح خطيرة ومتوسطة في حادث إطلاق نار في بات يام قرب تل أبيب
وسائل إعلام فلسطينية: مقاومون يستهدفون مستوطنة "ميراف" قرب بلدة جلبون شرق جنين بوابل كثيف من الرصاص
رئيس حكومة العدو: سنوقع يوم الخميس على اتفاقية تاريخية مع لبنان وسنصبح قريبا "دولة مصدرة كبيرة" للغاز إلى أوروبا
وكالة فارس: اعتقال 10 اشخاص مرتبطين بالموساد في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد
الخارجية الإيرانية: واشنطن تكذب وترسل رسائل لإيران بينما تدعي أنها غير راغبة بمواصلة الحوار
السيد إبراهيم رئيسي مهنئا شي جين بينغ: التعاون بين بلدينا في إطار المنظمات والمؤسسات يحافظ على السلام والاستقرار الدولي
وزير الخارجية الإيرانية: لم ولن نعطي روسيا أي أسلحة أو طائرات بدون طيار لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا
عبداللهيان: أكدت لجوزيب بوريل استعداد طهران لإرسال خبراء عسكريين لمناقشة ادعاءات استخدام مسيرات إيرانية في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسية: روسيا وإيران قدمتا تفسيرات شاملة للأمم المتحدة بشأن الاستخدام المزعوم لمسيرات إيرانية في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسية: روسيا كثّفت اتصالاتها مع قادة عسكريين في دول عدة لبحث احتمال استخدام كييف قنبلة قذرة
مسؤول المواد المشعّة في الجيش الروسي: أوكرانيا دخلت "المرحلة الأخيرة" من صنع "قنبلتها القذرة"
حزب المحافظين في بريطانيا يعلن فوز وزير الخزانة السابق ريشي سوناك بزعامة الحزب ورئاسة الحكومة البريطانية
قوات الاحتلال تعتقل شابا عند حاجز قرب قرية تقوع شرق بيت لحم
منذ 43 mins
24 October، 2022
اعتقال شاب فلسطيني
العدو الصهيوني
بيت لحم
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