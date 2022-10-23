شويغو يحذر نظيريه الفرنسي والتركي من استخدام كييف المحتمل لـ”قنبلة قذرة” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 23 2022 - 15:40

شويغو يحذر نظيريه الفرنسي والتركي من استخدام كييف المحتمل لـ”قنبلة قذرة”

منذ 25 mins 23 October، 2022
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير، سيرغي شويغو، تناول في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اليوم الأحد، خطر استخدام كييف المحتمل لـ”قنبلة قذرة”.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن الطرفين بحثا “الوضع في أوكرانيا، الذي يتسم بنزعة ثابتة نحو تصعيد متزايد تستحيل السيطرة عليه”.

وأضافت أن شويغو “أبلغ نظيره الفرنسي هواجسه بشأن استفزازات أوكرانيا المحتملة باستخدام “قنبلة قذرة”.

وفي وقت لاحق اليوم أفادت الدفاع الروسية بأن شويغو بحث الوضع في أوكرانيا في اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي أكار، حيث “أبلغه هواجسه بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام “قنبلة قذرة”.

وكانت وكالة “نوفوستي” نقلت اليوم عن مصادر موثوقة بدول مختلفة، بما فيها أوكرانيا، أن هناك مؤشرات على إعداد نظام كييف استفزازا باستخدام ما يسمى بـ”القنبلة القذرة” أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

التعليقات

ذات صلة