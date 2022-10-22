الرئيس عون منح الرئيس بو صعب وسام الارز الوطني واطلع منه على ترتيبات ترسيم الحدود البحرية وزيارة هوكشتاين

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في مكتبه في قصر بعبدا، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وقلده وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر، تقديرا لعطاءاته الوطنية في الوزارة والنيابة، وللدور الفعال الذي قام به في مسار المفاوضات الاخيرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

واطلع الرئيس عون من الرئيس بو صعب على آخر التطورات المتعلقة بالترتيبات المتخذة لترسيم الحدود رسميا، والزيارة المرتقبة منتصف الاسبوع المقبل للوسيط الأميركي اموس هوكشتاين، الذي سيسلم خلالها رئيس الجمهورية الرسالة الموقعة رسميا من الولايات المتحدة الاميركية، تمهيدا للقاء الناقورة الذي يختم هذه المرحلة من المفاوضات التي سبق واعلن الرئيس عون عن موقف لبنان الموحد منها.

وفي نهاية اللقاء، شكر الرئيس بو صعب لرئيس الجمهورية مبادرته، مؤكدا التزامه الدائم “العمل لما فيه مصلحة لبنان وخير أبنائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام