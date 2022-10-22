هنغاريا تنتقد تصريح المفوضة الأوروبية بشأن “هزيمة روسيا” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2022 - 09:36

هنغاريا تنتقد تصريح المفوضة الأوروبية بشأن “هزيمة روسيا”

منذ 1 ساعة 22 October، 2022
هنغاريا
هنغاريا
أخبار دولية - هنغاريا

وصف سكرتير الخارجية الهنغارية للعلاقات الثنائية تاماش مينزر تصريح المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بأن الأزمة ستنتهي “بهزيمة” روسيا، بالأمر الخطير وتأييد الحرب.

وكتب منتزر عبر “فيسبوك”: “أعتقد أن هذا تصريح خطير للغاية لأنه يربط نهاية الأزمة بحدث عسكري لا نعرف متى سيحدث، إن كان له أن يحدث على الإطلاق”.

وأضاف الدبلوماسي الهنغاري أن مثل هذا “الموقف المؤيد للحرب” للاتحاد الأوروبي يطيل أمد الحرب والمعاناة، وهو أمر “خطير للغاية وغير مقبول”.

وشدد على أن هنغاريا تصر على “سلام فوري” لا على “حرب أطول”.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للمفاوضات بشأن أوكرانيا ودعا كييف إلى وقف جميع الأعمال القتالية على الفور. ورفض نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هذه الدعوة وقال: لا حوار مع روسيا قبل أن يكون فيها “رئيس آخر”.

المصدر: وكالات

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