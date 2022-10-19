تغطية | حتى الرمق الأخير.. المُطارَد عدي التميمي يُطارد الاحتلال في معاليه ادوميم

نفذ المقاوم الفلسطينيين والمطارد من قبل الاحتلال عدي التميمي عملية إطلاق نار مساء اليوم قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس المحتلة، انتهت بارتقائه شهيداً، بعد 10 أيام على تنفيذ عملية في محيط مخيم شعفاط، والتي أدت إلى مقتل جندية صهيونية.

وأفاد إعلام العدو بأن مقاومين فلسطينيين وصلا إلى بوابة مستوطنة معاليه أدوميم، وفتحا النار نحو إثنين من حراس المستوطنة، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح متوسطة. وقال قائد شرطة الاحتلال بالضفة الغربية إن المطارد عدي التميمي خاض معركة حقيقية مع الجنود عند حاجز (معاليه أدوميم) قبل ارتقائه.

ولاقت عملية معليه أدوميم تعليقات واسعة في إعلام الإحتلال، الذي وصف ما جرى بالعار على المؤسسة الأمنية، بعد فشلها في القبض على التميمي، فيما وصل هو بنفسه إلى إحدى بوابات مستوطنة معاليه ادوميم ونفذ عملية أخرى.

واقرت إذاعة الجيش بفشل المنظومة الامنية، حيث ان منفذي العملية يتحركون بحرية الآن ولم يتم الوصول إليهم، ولفتت الى ان المقاومين الفلسطينيين نفذوا عمليات إطلاق نار أحدها أدت إلى مقتل الرقيب ايدو باروخ، وإطلاق نار على حافلة جنود في غور الأردن. وأشارت مصادر محليّة إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تجري عمليات بحث عن منفذين آخرين انسحبا من مكان تنفيذ عملية إطلاق النار.

وتساءل المحلل في القناة 14 العبرية هاليل روزين، قائلا: على مدار 10 أيام وقفت المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأكملها على قدميها للقبض على فلسطيني هرب من مكان عملية إطلاق نار، وأخيراً وصل وقام بتنفيذ عملية أخرى بعيدًا عن المكان الذي توقعّوا أنه كان يختبئ فيه – كيف يحدث مثل هذا الشيء؟

من جهته، قال المحلل في إذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش، إن ما حصل يعد فشلاً أمنياً جديد يضاف للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حيث أن منفذ عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط بالقدس، جاء مرة أخرى لتنفيذ عملية مماثلة قرب مستوطنة معاليه ادوميم، بعد فشل العثور عليه.

وبقيت قوات الامن الاسرائيلية في حالة تأهب قصوى في أعقاب مرور عشرة أيام على عمليات البحث عن منفذ العملية دون العثور عليه حتى اللحظة. وأشارت مصادر الاحتلال إلى أن قوات الأمن لديها تخوف من تنفيد عملية آخرى على غرار عملية حاجز شعفاط، وتنفذ القوات اعتقالات يومية للشبان الفلسطينيين.

ويشار إلى أنه وفي أعقاب العملية التي أدّت إلى مقتل جندية وإصابة 3 آخرين، فرض الاحتلال الإسرائيلي عقابًا جماعيًّا على سكان المنطقة، تمثّلَ في إغلاق الحواجز المؤدية إليها كليًّا ومنع خروج المرضى تمامًا منها، وعطّل المدارس والمؤسسات الصحية بشكل كامل وكلّي.

وعرف عن عدي أنه حليق الرأس، ما دفع المئات من الشبان المقدسيين لحلق رؤوسهم لتضليل أجهزة أمن الاحتلال.

وباركت حماس عملية معاليه أدوميم، وقال المتحدث باسمها حازم قاسم “يتوهم الاحتلال بأن استشهاد البطل عدي التميمي منفذ عملية شعفاط، يمكن أن يوقف هذه الانتفاضة المتصاعدة”، وأضاف “سيبقى البطل الشهيد عدي التميمي أيقونة وطنية فلسطينية ، يمثل شجاعة الفلسطيني في نضاله ضد المحتل، وبسالة المقاتل المستعد للتضحية بأغلى ما يملك”.

وتابع قاسم “سنكون دائما بانتظار عدي جديد يواصل القتال ضد هذا المحتل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال”، ولفتت إلى ان الاحتلال يحاول أن يرمم صورته جيشه وأجهزته الأمنية، عبر الاحتفال بقتل الشهيد عدي التميمي، لكن فرحته لن تطول لأن الشباب الثائر سيواصل ثورته المجيدة”.

المصدر: موقع المنار +مواقع