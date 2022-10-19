بالفيديو | لحظة تنفيذ الشهيد المُطارَد عدي التميمي عملية معاليه ادوميم

نفذ المقاوم الفلسطينيين والمطارد من قبل الاحتلال عدي التميمي عملية إطلاق نار مساء اليوم قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس المحتلة، انتهت بارتقائه شهيداً، بعد 10 أيام على تنفيذ عملية في محيط مخيم شعفاط.

وأفاد إعلام العدو بأن مقاومين فلسطينيين وصلا إلى بوابة مستوطنة معاليه أدوميم، وفتحا النار نحو إثنين من حراس المستوطنة، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح متوسطة.

وقال قائد شرطة الاحتلال بالضفة الغربية إن المطارد عدي التميمي خاض معركة حقيقية مع الجنود عند حاجز (معاليه أدوميم) قبل ارتقائه.

المصدر: موقع المنار