وسط تدهور الوضع الإنساني.. حصار شعفاط وعناتا ينهي أسبوعه الأول

أكد مسؤول المؤسسات المقدسية مروان الغول، اليوم السبت، ان إغلاق قوات الاحتلال لمخيم شعفاط وعناتا وضاحية السلام ورأس خميس قد انهى أسبوعه الاول، في إغلاق تنكيلي بعد عملية شعفاط التي نفذها أحد الابطال والتي أدت الى مقتل مجندة صهيونية.

وقال الغول خلال تصريحات صحفية “أن الاوضاع الانسانية في مخيم شعفاط تتدهور وخاصة ان هناك طلاب مدارس ومرضى، وهناك تنكيل يومي واقتحامات مستمرة، يتخللها إطلاق نار وقنابل صوتية وخاصة ان المخيم مكتظ بالسكان مما يهدد حياة المواطنين”.

ووصف الغول الوضع في مخيم شعفاط بأنه أشبه بالحرب وخاصة ان هناك معاناة كبيرة، في ظل نقص المواد والاحتياجات اليومية في المخيم والبلدات المجاورة للمخيم.

وشدد الغول على أن العصيان المدني الذي أعلنه الاهالي لايزال مستمراً حتى فك الحصار ولا بديل عن الاستمرار في الوقفة الجادة حتى رفع الحصار.

وتساءل الغول أين المجتمع الدولي؟ لو كان الامر يخص أحدا من الاطراف القوية في العالم لتداعى مجلس الأمن، ولكن الجرائم بحق شعبنا تمر مرور الكرام. وطالب بالوقوف مع الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل الصمت المطبق لما يجري في القدس عربيا واسلامياً.

المصدر: فلسطين اليوم