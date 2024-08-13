إندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال داخل مخيم شعفاط في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 21:16
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مؤتمر نداء الاقصى: لقطع كل اشكال الارتباط مع الكيان المجرم والعودة الى جانب قيم الحق والعدالة
بوتين: المهمة الرئيسية الآن هي طرد قوات العدو من أراضينا وهو سيلقى ردًا مناسبًا على أفعاله وجرائمه في مقاطعة كورسك
إندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال داخل مخيم شعفاط في القدس المحتلة
منذ 28 mins
13 August، 2024
عاجل
مخيم شعفاط
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