النائب المقداد: الحفاظ على سلامة الغذاء غايته تأمين مصلحة المواطن ودرء المخاطر

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد “نجحنا في أكثر من محطة في تحصين مجتمعنا وتفويت الفرصة على الأعداء، وانتصرنا على العدو الصهيوني والتكفيري وأعوانه الذين كانوا ولا يزالون وسيبقون يخططون لتدمير مجتمعنا”.

وتابع المقداد “كما دافعنا عن وطننا وعن اهلنا وصمدنا وهزمنا العدو الذي يتربص شرا ببلدنا، سننتصر على عدو الإنسان الأوبئة والأمراض لتحصين مجتمعنا صحيا لأن الأمن الصحي لا يقل أهمية عن الأمن الاجتماعي والسياسي”، واضاف “الحفاظ على سلامة الغذاء غايته تأمين مصلحة المواطن ودرء المخاطر على صحته، وفي الوقت نفسه يهدف إلى مراعاة مصلحة المؤسسات وأصحابها”.

كلام المقداد جاء خلال إطلاق “اتحاد بلديات بعلبك”، بالتعاون مع “الهيئة الصحية الإسلامية”، حملة سلامة الغذاء في بعلبك وبلدات الاتحاد، خلال لقاء مع القصابين وبائعي اللحوم في بعلبك.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام