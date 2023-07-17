المقداد: لانتخاب رئيس للبنان لا ينصاع لاتصال هاتفي من سفارة أو لإملاءات خارجية

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد “من المعيب أن لا نلتقي ونتحاور لانتخاب رئيس للبنان لا ينصاع لاتصال هاتفي من سفارة أو لإملاءات خارجية”.

واضاف المقداد “نشعر بالكثير من الامتعاض والأسف عندما نسمع أن سفيرة فرنسا تتحدث مع عسكريين وسياسيين في لبنان بما ورد في خطابها”، مشددًا على “أهمية أن ننتخب رئيسا قويا لا يرتضي المهانة لوطنه وشعبه”.

كلام المقداد جاء خلال إطلاق التعبئة الرياضية في حزب الله في البقاع بالتعاون مع قسم “تحصين المجتمع اللبناني”، حملة تحت عنوان “الرياضة وقاية من المخدرات” في قاعة منشأة الإمام الخميني الرياضية في بعلبك، برعاية النائب المقداد وحضور عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب ينال صلح ومسؤول قسم “تحصين المجتمع اللبناني” حسين قطايا وفاعليات نقابية واجتماعية.

وبالمناسبة، حذر المقداد من “خطورة تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات”، ولفت إلى أن “بعض الدراسات تشير إلى أن نسبة 60 % من طلاب الجامعات تعاطوا لمرة واحدة أو أنهم من مدمني المخدرات، وهذا رقم صادم”، ولفت إلى أن “أجرا كبيرا يُسجل لكل من يعمل لإنشاء وبناء مجتمع قوامه سلامة العقل والنفس والجسد”، وأكد أن “قيادة حزب الله اتخذت قرارا جريئا بأن تخوض حربًا ضد هذه الآفة الخطيرة القاتلة في المجتمع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام