لجنة القدس: ممارسات الاحتلال تؤكد أنَّ خطر تطبيق التقسيم الزماني للأقصى واقع وليس وهمًا

أكَّدت لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أنَّ قيام قوات الاحتلال بمنع بعض الشباب من دخول المسجد الأقصى يؤكد أنَّ خطر تطبيق التقسيم الزماني للأقصى واقع وليس وهمًا.

ودعت لجنة القدس الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات أن يهبوا للدفاع عن مسجدهم المبارك، مشددةً لى أن ممارسات الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية تأتي في ظل غياب قضية القدس عن أولويات الحكومات العربية والاسلامية.

وطالبت “بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لنضال الشعب الفلسطيني العادل، ضد العدوان الصهيوني على مدينة القدس المحتلة والأقصى أمام هذا لتهديد الحقيقي لهما”.

كما دعت اللجنة أبناء الأمة وأحرار العالم بضرورة التحرك العاجل لمنع تنفيذ هذه الجريمة بحق الله ودينه ومقدساته.

المصدر: فلسطين اليوم