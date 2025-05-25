النائب فضل الله: الملف الاول للحكومة بعد الانجاز البلدي يجب أن يكون اعادة الاعمار

‏زارت لائحة التنمية والوفاء الفائزة بالتزكية في بلدة عيناثا، والمخاتير الفائزون أيضًا بالتزكية، ابن البلدة النائب الدكتور حسن فضل الله في مكتبه في مدينة بنت جبيل، بحضور إمام البلدة فضيلة الشيخ عباس إبراهيم، ومسؤولَي شعبتي حزب الله وحركة أمل في البلدة

وجاءت الزيارة في سياق الشكر للنائب فضل الله على متابعته وجهوده في الوصول إلى التزكية في الانتخابات البلدية والاختيارية، وعلى جهوده الدائمة لخدمة هذه البلدة على مختلف الصعد.

فضيلة الشيخ عباس إبراهيم شكر في كلمة له المجلس البلدي السابق على تحمل المسؤولية والقيام بالعديد من المشاريع، ودعا المجلس البلدي الجديد للقيام بدوره المطلوب في المهام الملقاة على عاتقه، معتبرًا أن التزكية التي حصلت تزيد المسؤولية على أعضاء المجلس البلدي وعلى المخاتير في للقيام بالمهام المطلوبة.

‏بدوره استحضر النائب فضل الله في بداية حديثه ذكرى عيد المقاومة والتحرير وما قدمه شعبنا من تضحيات فكان منه سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيه السيد هاشم صفي الدين وكذلك نستحضر الشيخ نبيل قاووق الذي كان من أوائل من دخلوا إلى عيناثا يوم التحرير.

وقال جرت الانتخابات في الجنوب هذه الدورة في ظل هذا المناخ من التفاهم والتوافق داخل القرى تظللنا أرواح الشهداء، ولذلك بذلت قيادتا حزب الله وحركة أمل في الجنوب جهودا كبيرة بالتفاهم مع الأهالي ا فأنجزت فوز ٧٠ بلدة جنوب الليطاني بالتزكية

وأضاف في عيناثا قدمت البلدية ثلاثة شهداء من أعضائها وشرطي البلدية، فضلا عن الشهداء المقاومين والمدنيين، وكانت الهدية لأرواحهم هذه التزكية بفضل جهود اللجنتين الانتخابيتين لحزب الله وحركة أمل ونتيجة وعي الذين انسحبوا لمصلحة الائحة ولهم منا كل تقدير ، منوها بجهود المجلس البلدي السابق داعيا المجلس المنتخب إلى البدء بورشة عمل وإشراك من يرغب بالعمل من أبناء البلدة.

وأشار أنه رغم كل الظروف التي نمر بها والصعوبات لن نتوقف عن العمل وشعبنا يستحق بذل كل جهد في سبيل خدمته وأكد على جاهزيته للتعاون والمساعدة في كل ما يصب في خدمة البلدة وأهلها، متمنيًا للجميع التوفيق في الخدمة والنهوض بالبلدة بما فيه المصلحة العامة.

وقال: إن البلدية تقوم بمشاريع هي من مسؤولية الوزارات المعنية مثل توفير اشتراك الكهرباء وتأمين التغذية بالمياه عبر بئر حفره مجلس الجنوب واستكمل يتبرعات من الأهالي، واليوم لدينا ملف كبير هو إعادة الاعمار للبيوت المهدمة وهو من مسؤولية الحكومة وسيكون هذا هو الملف الأول بعد الانتهاء من الاستحقاق البلدي، وبعدما أنجز حزب الله القسم الاكبر دفع بدل الترميم.

‏وتحدث رئيس البلدية السيد رياض فضل الله مستحضرا شهداء البلدية وما تم انجازه وأن الأمانة جرى تسليمها للفريق الجديد وهو سيكون جزءا منه للمساهمة في النهوض بالبلدة، كانت مداخلات لعدد من الاعضاء والمخاتير تناولت الموضوع التنموي وأمور البلدة، واعدين بالعمل بما يحفظ دماء الشهداء التي بُذلت للحفاظ على عيناثا أجمل وأفضل.

وفي نهاية اللقاء اكد أعضاء اللائحة على العمل والسير في خدمة اهلنا في عيناتا في مختلف الظروف وصون دماء الشهداء.

المصدر: موقع المنار