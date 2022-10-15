الدولار يتخطى الـ40 ألف ليرة..

يواصل سعر الدولار الاميركي مقابل سعر صرف الليرة بالارتفاع في “السوق السوداء” حيث تجاوز عتبة الـ40 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

هذا الارتفاع الجنوني وغير المسبوق بسعر صرف الدولار مقابل الليرة، يتزامن مع ما تناقلته الصحف اللبنانية من كلام لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أكد من جديد ان “الليرة بخير”، كما أكد ان “الودائع بخير”.

ولا شك ان ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر بشكل متواصل على ارتفاع أسعار السلع المختلفة لا سيما الاساسية منها، ما ينعكس سلبا على حياة المواطن اللبناني ويزيد من وطأة الازمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها.

المصدر: موقع المنار