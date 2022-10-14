وسائل إعلام: تفكك فريق التحقيق المشترك بين الدنمارك والسويد وألمانيا بخصوص تفجير “السيل الشمالي” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2022 - 19:42

وسائل إعلام: تفكك فريق التحقيق المشترك بين الدنمارك والسويد وألمانيا بخصوص تفجير “السيل الشمالي”

منذ 3 ساعة 14 October، 2022
خط سيل الشمال نورد ستريم
خط سيل الشمال نورد ستريم
أخبار دولية - المانيا

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن ممثلي السويد والدنمارك وألمانيا رفضوا التحقيق بشكل مشترك في التخريب الذي طال أنابيب الغاز “السيل الشمالي” نورد ستريم ، وستجري كل من هذه الدول تحقيقاتها الخاصة.

وبحسب “ARD”، نقلا عن مصادر في دوائر الحكومة، إن السويد والدنمارك وألمانيا أرادت في البداية أن تحقق بشكل مشترك في حادثة التدمير التي طالت خطوط انابيب الغاز السيل الشمالي لمعرفة المسؤول عن ذلك.

ولكن بحسب تقارير إعلامية لاحقة، انسحبت السويد أولا من فريق التحقيق المشترك، ثم الدنمارك.

المصدر: موقع المنار + وكالة نوفوستي الروسية

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