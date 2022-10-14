فيديوغراف | ما هو منتدى التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا؟

مؤتمر “سيكا” في آستانا كازاخستان

التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا

– فتحت آستانا أبوابها أمام قمة “منتدى التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا” برعاية رئيس البلد المضيف الكازاخي قاسم جومارت توكاييف

– يضم “منتدى التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا” 27 دولة على شكل أعضاء دائمين و8 دول أخرى بصفة دول مراقبة و5 منظمات دولية

– يشارك في المؤتمر رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وإيران السيد إبراهيم رئيسي وتركيا رجب طيب أرودوغان ونائب رئيس الصين وانغ كيشان

– كما يشارك قادة دول ذات احتياطات طاقة كبرى بينهم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيسين العراقي برهم صالح والأذربيجاني إلهام علييف

– المؤتمر “منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في آسيا” ويعقد في دولة من القارة الآسيوية كل 4 سنوات

– المؤتمر هو الأول من حيث الحجم والأهمية في فترة ما بعد تفشي وباء كورونا كما يتمتع بأهمية استثنائية نظراً لطبيعة وعدد الدول الأعضاء

– يؤمن المنتدى الآسيوي تعاوناً هاماً بين أعضائه البارزين وسط ظروف دولية حساسة على رأسها أزمة أوكرانيا والتوتر بين موسكو والغرب

– تحول المؤتمر خلال 30 عاماً إلى منتدى دبلوماسي وفق رؤية متعددة الأطراف تتوائم مع سياسة دول أعضائه خاصة موسكو وبكين وطهران

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المصدر: قناة المنار