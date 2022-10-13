ميقاتي ترأس اجتماعا بحث في أوضاع السجون

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الخميس اجتماعا بحث في اوضاع السجون بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الداخلية والبلديات بسام مولوي، العدل هنري خوري والصحة العامة فراس الابيض، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس الادارة المركزية العميد حسين خشفة، آمر سجن رومية العقيد ماجد الايوبي ومدير مكتب وزير الداخلية المقدم ايمن مشموشي.

وقال مولوي بعد الاجتماع “جرت خلال الاجتماع مناقشة اوضاع السجون والمشكلة الاساسية المتعلقة بالاكتظاظ، وقد جرى الحديث مع وزير العدل عن ضرورة تسريع المحاكمات والخطوات التي ستتخذ قريبا”، وتابع “عرضنا حالة السجون بالتفصيل، واكد وزير الصحة ان لا اصابات بالكوليرا داخل السجون، وسيتم اتخاذ كل التدابير والاجراءات الضرورية لتعقيم المواد الغذائية والمياه. ان العمل على حل مشكلة اكتظاظ السجون جار ونحن نعد اللبنانيين والسجناء تحديدا اننا لن ننساهم ولن نهملهم”.

وردا على سؤال عن موضوع السنة السجنية، قال مولوي “هذا الموضوع في عهدة المجلس النيابي، وكان دولة رئيس مجلس النواب وعد بإدراجه على جدول اعمال جلسة قريبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام