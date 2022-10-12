درغام يتحدث في الخط الساخن عن اهمية مشروع فصل خطوط الصرف الصحي عن الأمطار

في مقابلة مع الخط الساخن ضمن برنامج نهار جديد، تحدث رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام عن اهمية تنفيذ مشروع فصل خطوط الصرف الصحي عن صرف الامطار حيث تم ربط الاولى لتصب في محطة الغدير اما صرف الامطار فتم تحويلها لتصب في البحر، واكد ان المشروع تزامن مع تأهيل البنى التحتية في المناطق المحيطة..

وتحدث درغام عن اهمية مشروع حمشو وكشف عن دراسة تم اعدادها لكل احياء وطرقات منطقة حمشو لربطها بالصرف الصحي الاساسي، وأكد ان بلديات الضاحية تعمل معا على تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع اليونيسف وتطرق بالحديث عن مشروع السلطان ابراهيم والرحاب.

في جولة للزميلة ديما جمعة كشفت كاميرا الخط الساخن عن تفاصيل المشروع ونقلت شكوى المواطنين.

علّق رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية على التقرير وعلى شكوى المواطنين. ماذا قال عن المخالفات التي تؤدي الى ازمات صحية؟

ورد على اتصال من احد سكان منطقة الاوزاعي شرح درغام مراحل المشروع والجدية في التعاطي مع المؤسسات المانحة واكد ان منطقة الاوزاعي ككل ستشهد تباعا وبشكل مرحلي تطوير للبنى التحتية.

في ختام الحلقة كشف درغام ان اتحاد بلديات الضاحية يتابع موضوع المولدات بشكل يومي ويتواصل مع القاضية عون والمعنيين لضبط هذا القطاع

إعداد: ديما جمعة

المصدر: قناة المنار